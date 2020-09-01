Ｍ17集團新任全球首席執行長小野御史表示，台灣工程師團隊、硬體服務優於同業，是助他領軍的17LIVE在日本直播市場奪冠的關鍵，接下來M17組織擴張計畫也將以台灣為據點延攬更多人才，5G時代直播將走入「零秒差」的互動體驗，會更倚重台灣團隊，未來結合台灣科技業、日本娛樂業兩大優勢，複製台灣經驗快攻歐美市場。

小野御史在8月31日首度接受台灣媒體越洋連線採訪。他表示，目前Ｍ17最大市場是日本，其次是發跡的台灣，美國、印度近期成長明顯。今年上半年M17每月產出逾73萬小時娛樂內容，相較去年同期成長近三倍，主要是疫情影響、宅經濟發酵，開播人數變多，詢問欲加入直播人數暴增7～8倍，17LIVE看好今年多元主播人數將翻倍成長。

他表示，台灣直播市場還有音樂圈、體育等領域值得開發，已著手音樂表演者結合直播的實體活動；日本針對節目型態轉變，包括硬體或短影音應用、增加更多科技等，有很多可能性，像是導入AI技術分析用戶輪廓，由日本發想推展到世界，也可以將動漫、美食、時尚加乘在直播內容。

以M17營收近50％來自日本，加上台灣營收佔15％來看，他認為台、日緊密合作，除了華語圈、日本娛樂圈還有發展性，也將合力開拓全球市場。

(工商 )