台北國際書展首推購書券，文化部再砸2千萬振興出版業！文化部主辦、台北書展基金會承辦的2021年台北國際書展，將於明年1月26日至31日舉行。文化部長李永得1日表示，將推出限量20萬張的「TiBE購書抵用券」，不論購票或免費入場者在入場時都可獲得100元抵用券，現場折抵消費，為農曆年前的書展提振圖書消費力。

2020年台北國際書展因疫情停辦實體書展，首度改為線上書展，以6個主題展、710部閱讀推廣影片、1,500本年度重點書籍推薦，在1個半月展期吸引逾50萬人次點閱。

2021年台北國際書展將以「樂讀好時光 Happy Reading！」為主題，採線上、線下實體書展，強調在防疫時代，閱讀從來沒有停息，並將首度推出TiBE購書抵用券，鼓勵大家購買好書，其中線上書展將擷取實體書展精華，提供多元參觀方式。

此外，為落實文化平權，文化部擴大推動「寒假趣書展」活動，擴大補助偏鄉學童觀展交通費、住宿費、膳雜費，鼓勵踏入閱讀體驗場域，共享閱讀之樂並體驗國際文化交流。另邀請金鼎獎、金漫獎及國內出版品獎項得獎作者「走入偏鄉」，進入校園與學童分享創作理念，開啟閱讀對話。

文化部指出，明年台北國際書展基礎服務將再提升，除提高現場網路頻寬，以利參展單位強化網路直播，另在主題廣場、沙龍區辦理閱讀體驗活動將提供聽打、手語服務，以不同方式呈現書展精彩活動風貌，營造友善的觀展及閱讀環境、擴大書展效益。

台北書展基金會董事長林訓民表示，韓國將持續受邀為2021年台北國際書展主題國，這是韓國自2005年以來第三度擔任書展主題國。

(工商 )