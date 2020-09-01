觀光局知情官員1日表示，原防疫旅館補助已於8月底到期，雖「紓困3.0」有編列防疫旅館補助2.45億元，但仍在立院待審，且這筆錢是用於今年第三季（7-9月），至於從10月起的補助財源，正由行政院召集交通部、指揮中心等單位研商，每房1,200元補助金額是否調降，也在討論範圍。預計最快本周就會拍板方案，並公布補助要點，且溯及9月1日。

根據觀光局本周最新資料顯示，全台合法防疫旅館為10,500間房，受到近期境外生、短期商務旅客入境鬆綁及返回港口的漁工等族群需求，住宿率上升至7成。在各地防疫旅館需求上，又以台北市、高雄市、桃園市需求最高。

對於防疫旅館補助，知情官員說，今年4-6月每房補助一千元，7-8月每房補助1,200元。然而7-9月的補助財源是來自「紓困3.0」特別預算，交通部在該方案編列的防疫旅館補助為2.45億元，目前還躺在立法院，最快也要9月底才能通過。

然而目前已進入9月，10月也近在眼前，第四季的防疫旅館補助財源在哪，仍在未定之天。知情官員表示，目前正由行政院召集跨部會會議研商，討論重點在於：補助金額是否還要維持1,200元、補助對象、補助期間，考量目前防疫旅館需求已顯著浮現，是否在考量預算有限的情況下，「調降」補助、換取補助期間可以拉長，最快本周行政院就會定案，觀光局就會接續公布補助要點。

(工商 )