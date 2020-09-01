許多人都以為吃太多糖才會得糖尿病，甚至連水果都不敢吃，不過專家表示，傳統的糖尿病飲食法只在乎熱量和碳水化合物，但成效卻非常有限，事實上罹患糖尿病還是可以吃水果，此外有4樣東西比水果還容易讓胰島素失靈，更應該忌口。

美國心臟學院院士尼爾柏納德在「維根飲食．全榖蔬果健康計畫」一書中指出，研究團隊發現，第二型糖尿病患者肌肉細胞內的脂肪粒子會干擾胰島素，若肝細胞累積脂肪，就再也無法從血液正常移除糖分，導致血糖升高。

糖尿病患者最不該吃的4種食物

研究團隊比較低脂蔬食和控制熱量及碳水化合物的傳統糖尿病飲食法後發現，低脂蔬食可以更有效控制血糖，讓肌肉細胞和肝細胞累積的脂肪消失。尼爾柏納德並舉出糖尿病患者最不該吃下列4種食物：

1. 不吃添加糖，直接吃水果。

2. 不吃白麵包或小麥做的麵包，改吃黑麥麵包。

3. 不吃烤馬鈴薯，改吃地瓜。

4. 不吃穀物脆片，改吃燕麥粥或純素麥麩薄片。

尼爾柏納德解釋，雖然水果是甜的，但不會像糖那樣直接讓血糖快速升高，因此建議糖尿病患，當你選擇麵包或其他內含碳水化合物的食物時，挑選比較不會讓血糖升高的低GI食物。

(中時新聞網)