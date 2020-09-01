大陸58同城、安居客8月31日發佈2020年《8月國民安居指數報告》顯示，2020年8月全大陸重點監測67個城市新增二手房掛牌房源量，較上月下跌4.8％，當中一線城市北京和深圳也出現一定程度的單月下跌情況，其中深圳新增掛牌房源量下降最為明顯、達到13.9％。

此外，報告顯示，2020年8月全大陸重點監測67城新房的線上均價為每平方公尺1萬6481元人民幣，較上月上漲0.14％，其中33城新房線上均價也呈現單月上漲。

根據澎湃新聞引述58安居客房產研究院監測數據顯示，從使用者行為指數來看，8月全大陸找房熱度穩中有升，單月上漲4.3％，一二線城市找房熱度微漲，三四線城市找房熱度單月上漲7.2％。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，在7月多地推調控政策之後，樓市熱度快速上升的態勢有所放緩，包括深圳、杭州在內的城市都不同程度出現降溫。

另外，值得關注的是房企降負債將是下半年的重要調控方向，降槓桿、保穩定層面會有更多政策體現，預計9月市場熱度整體會保持和8月類似態勢，部分房價上漲過快城市或將迎來一波新的調控小高潮。

(旺報 )