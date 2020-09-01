HTC（宏達電）今（1）日宣布本週HTC U20 5G正式於台灣通路上市販售，並預計於9月5日陸續上架至各大通路及網路門市，HTC U20 5G為世界首款台灣製造5G智慧型手機，完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通雙模SA & NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能。此外，搭配五鏡頭相機及超大電量，帶來強效性能與更好的影音體驗。

5G頻段完整支援 專為台灣5G用戶打造

HTC U20 5G完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段（n1 / n3 / n28 / n41 / n78頻段），上市即支援SA & NSA雙模，可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速！

5G網路高速頻寬可讓用戶享受低延遲、高品質的雲端影音互動內容，在極短的時間內即完成加載最高畫質的串流影片與大型檔案，甚至是高沈浸的360度影片。有了5G，只要手機連上電腦，就能自由存取遊玩3A大作，遠端遊戲隨處暢玩。HTC U20 5G還擁有著為遊戲而生的電競基因，採用高通驍龍765G處理器，GPU性能大幅提升。

此外，配備6.8吋螢幕與20：9機身比例，放大感官視覺。另一方面，HTC U20 5G也採用5,000 mAh電池，超強續航並最高支援Qualcomm Quick Charge 4.0快充，大幅降低充電焦慮。

HTC U20 5G採用全新五鏡頭，主鏡頭4鏡擁有大光圈、超廣角、微距、散景特性。搭載超微距鏡頭，最近20mm可拍下清晰細節，玩拍各種迷你世界的樂趣。AI場景偵測則把「自由攝影」帶上新層次，輕鬆保留記憶中最重要的每一瞬間。加上4K高畫質、更穩定的動態攝影，猶如加裝三軸穩定器，影像流暢。此外，搭載3,200萬畫素的自拍前鏡頭，無論是要拍出層次分明的人像景深，或是自然淡妝點綴的美肌模式，僅需輕輕按下快門即可。

HTC U20 5G以未經拋光打磨的礦石為靈感進行外觀設計，機身在光線照射下，呈現出霧面設計的優雅外觀，彷彿洗盡鉛華，返璞歸真，反射出自然界獨有的質樸光澤，絢麗亮眼但低調，稍縱即逝的光影變化，象徵著5G無限的可能性。

HTC U20 5G上市提供8GB RAM / 256G ROM版本及「墨晶綠」與「晶岩白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣18,990元。於9月5日起在全台HTC專賣店及HTC網路商店首賣。此外，HTC U20 5G並同步於PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦線上、myfone購物與friDay購物各大電商平台陸續到貨開賣。並於9月12日起陸續在全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星門市上市銷售，搭配指定資費月付新台幣1,399元，手機新台幣1,990元帶回家，詳細資費方案及各電信通路活動請洽各電信業者。

HTC U20 5G上市資訊。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

9月7日起開放第二階段登錄，消費者可至《HTC U20 5G 新機預約登錄送早鳥禮》活動網頁上憑預購代碼及手機SN登錄兌換「HTC U20 5G早鳥禮」－包含HTC運動藍牙耳機（市價新台幣1,590元）及HTC透視雙料防震邊框殼（市價新台幣1,090元）。

活動期間9月5日至9月30日止，消費者持任一款HTC手機至HTC實體門市（HTC專賣門市及專櫃店）購買HTC U20 5G，可獲得價值新台幣2,590元「老客戶購機禮－真空保溫杯壺組」。

歡慶上市HTC專賣店將舉行首賣加碼送活動，9月5日至9月30日消費者至全台專賣店購買HTC U20 5G即可再免費獲得「21W Q.C 3.0行動電源乙個」（價值新台幣1,299元）。好康不止如此，9月5日至9月6日台北八德及台南金華大型專賣店再限時加碼送「TWS藍牙耳機」（價值新台幣1,990元）。

(科技)