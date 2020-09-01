林男開車行駛在斗苑路二段上，未依交通號誌逕自左轉復興路，值勤員警看見，隨即以手勢、哨音示意停車受檢，但林男卻直接將車輛駛離。（示意圖／警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化１名林姓男子，開車行經北斗鎮斗苑路時，未依號誌就左轉復興路，遭警察鳴笛攔查，卻不聽制止直接將車開走，事後遭警方告發共開出26800元罰單，吊扣照6個月，但林男不服提起行政訴訟，辯稱當時陽光強，未注意到警方，但遭法院打臉駁回。

這起事件發生在去年11月17日上午，林男開車行駛在斗苑路二段上，未依交通號誌逕自左轉復興路，值勤員警看見，隨即以手勢、哨音示意停車受檢，但林男卻直接將車輛駛離，事後警方依「轉彎或變換車道不依號誌指示」、「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」之違規告發林男。

而林男在收到26800元的罰單後不服，先向監理站提出申訴遭駁回，不服又提起行政訴訟，他辯稱中午陽光強，並未注意暗處有警方，等他看到警察指揮時，以為前方發生事故，指揮他不要靠近，當下反應才閃開離去，並無拒絕停車受檢逃逸。

法官認為，密錄器清楚看到車輛違規左轉後，警方即走到車道吹哨攔停，但被告未依警員指示停車受檢，逕自行駛離去，原告主張陽光強烈以及前方有車禍等語，從密錄器畫面來看，明顯與事實不符，足認原告當時確有「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」之違規行為，因此訴請撤銷為無理由，應予駁回。

民眾若遇到執勤警察依法執行交通稽查，不聽制止或拒絕甚至逃逸，可處1至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6月，5年內再犯可處3萬並吊扣駕照1年，奉勸用路人勿以身試法，得不償失。

(中時 )