嘉義縣18歲賴姓男子因追求學妹A女未果而心生不滿，先在IG社群匿名張貼文章，指A女跟男生去開房間，再假藉「王宇寶」名義，謊稱可幫A女處理貼文，更以「除非你不要命了」等語加以脅迫A女，讓A女因心生畏懼，依賴男指示將自拍裸照、猥褻影片傳給對方，A女父親事後報警，賴男被嘉義地方法院依使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處有期徒刑3年7個月。

嘉義地方法院判決書指出，賴男明知A女未滿18歲，基於以詐術及脅迫使少年製造猥褻行為電子訊號之犯意，於2019年11月15日用手機匿名貼文，汙指A女跟男生開房間，敗壞學校校譽，很丟臉等語，A女因不知如何處理，尋求賴男協助。

賴男見狀，便以IG暱稱「王宇寶」佯裝是賴的友人，向A女稱若她依其指示，則可幫忙處理貼文內容，且陸續傳送「沒命而已」、「如果妳想保命的話」、「對方說除非你不要命了」等語脅迫A女生命的訊息給A女，A女因心生畏懼，依照賴男要求，自拍裸體全身包括胸部及陰部、穿著內衣、以手抓胸部等猥褻照片及影片給賴男，之後因不堪其擾，將實情告知父親，由父親陪同報案。

法院認為賴男已犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之脅迫、詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，考量案發時剛滿18歲，年輕氣盛，因一時衝動無法控制而犯案，且犯後坦承不諱，態度良好，並與A女達成和解，判他有期徒刑3年7月，可上訴。

(中時 )