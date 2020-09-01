全國技能競賽今年邁入第50屆，又適逢我國加入國際技能組織（WorldSkills International）50週年，勞動部比照國際賽規模，訂於9月17日至21日在臺北南港展覽館2館擴大辦理為「2020國家技能週」，並於賽前舉行啟動記者會。記者會現場特別邀請新生代創作歌手鼓鼓呂思緯擔任應援大使，獻唱2020國家技能週主題曲「Pro Der」，主題曲MV也在啟動記者會首次公開，並由勞動部部長許銘春率領不同世代的國手，一同完成啟動儀式，宣告第50屆全國技能競賽活動正式開跑。

勞動部部長許銘春表示，全國技能競賽為國內規模最大的青年技能賽事，本（50）屆全國賽計辦理65職類、948名參賽選手，籌備多時的第50屆全國技能競賽即將進入倒數階段，今年的賽事規模擴大辦理，採用國際賽的規格來辦理，於9月18日至9月20日開放民眾參觀，勞動部更是首次邀請專業歌手作詞作曲，並拍攝MV，希望藉此呼籲更多的社會大眾重視技能。

許銘春指出，全國技能競賽，自民國57年開始舉辦，至今已邁入第50屆，當時脫穎而出的國手，陸續都成為產業界或是學術界的菁英，甚至成為裁判長或是訓練老師，一代接著一代，傳承技術，如侯世光教授，在1971年台灣首次參加國際賽，拿到第一面獎牌（家具木工類銅牌），林淵翔教授也在1993年台灣主辦第32屆的國際技能競賽，獲得工業電子類的金牌國手，林教授到現在也都在訓練國手，栽培下一代好手；去年第45屆國際賽在俄羅斯，首位獲得汽車噴漆職類金牌的國手楊婷喻，也發揮女性的堅毅與細心，讓大家印象深刻，讓台灣拿到世界第三的佳績。

此外，為拉近與青年學子距離，喚起大眾對於技能價值的關注及熱情，勞動部特別與人氣創作歌手鼓鼓呂思緯合作，以本次精神標語「讓專業的來」為主軸，創作電音風格主題曲「Pro Der」，以新世代流行用語融入創作與青年接軌，歌詞傳達出懷抱夢想不怕失敗，鼓舞追求卓越的專業態度與精神，而「Pro」代表專業、有能力，更是新興世代表達強者的代名詞，鼓鼓呂思緯說：「以大家熟知的『Pro』作為歌名，貼近主題又容易了解」。

(工商 )