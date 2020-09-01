美科技股創高，帶動今日美股期指上漲，台股在MSCI季度調整影響鈍化之下，今日開盤彈升25.94點，一開盤即收復12600關，隨後受股王大立光(3008)及權王台積電(2330)等大型權值股攜手走強帶動，大盤漲點也迅速拉高至約50點，然電子權值股突遭空頭猛攻一波，大盤盤初一度翻黑跌至12565.83點，所幸台積電穩住陣腳，加上蘋果、特斯拉拆股正式實施第一天，股價雙雙走強，帶動台股蘋果概念股、PCB、IC設計、特斯拉供應鏈強勢跟漲，另中經院也釋出PMI連兩月擴張至56%及未來六個月展望轉擴張等基本面利多，增添多頭士氣，大盤指數又再度翻紅走高。

尾盤買單再拉抬台積電、聯電(2303)、群創(3481)、友達(2409)、聯合再生(3576)、華航(2610)、長榮(2603)等，助攻大盤甩尾收在今日最高12703.28點，上漲111.83點，總成交值則較昨日縮減至2156.69億元；店頭市場收166.35點，漲0.32點，總成交值535.13億元。分析師表示，部分電子權值股漲多回檔整理，目前盤面焦點暫以非電子的傳產族群為主，台股整理過後短線仍可望上攻，預期將在12500~13000點區間整理。

盤面上，股王大立光終場收在3525元，上漲4.14%；台積電終場收在435元，上揚1.99%；吉茂(1587)三大利多加持，收在漲停板28.35元；日盛金(5820)出售案有譜，今日爆量漲停收在11.4元；ABF載板三雄重振旗鼓，今日在南電(8046)放量漲停之下，景碩、欣興也跟進分別爆量強漲逾6.5%、5%，揮別日前頹勢；GIS-KY衝出3.5萬餘張大量、收高5.7%，TPK-KY成交量也放大至1.5萬餘張、收漲停54.1元。

分析師表示，台股短線難脫整理格局，操作不宜追高，期貨方面，外資昨日減碼多單2千多口，整體淨多單留倉口數回到2.5萬口，屬偏空調整，短線上須回補至3萬口以上，心態才會偏多。台股近期在題材上可留意PCB、光學鏡頭、散熱等族群類股。

(時報資訊)