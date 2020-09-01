林暉盛效力美職道奇小聯盟，今年受到疫情影響而返台參加中華棒協舉辦的未來之星對抗賽，他也分享在美職一年的的生活，印象最深的曾對決大聯盟等級強打E.赫南德茲(Enrique Hernandez)，不過生活部分也有許多挑戰，除了語言仍需要克服，他還爆料自己遇到雷室友。

林暉盛去年初與道奇隊簽下合約，從新人聯盟起步，去年共有14場出賽，3場先發，拿下2勝4敗、自責分率7.31的成績，「去年賽季比較敢對決，雖然被打擊率高、失分也多，但整體內容是不錯的，保送不多，都有丟在好球帶位置。」林暉盛提到，自己保送約9個，不過三振有39次。

林暉盛分享在美職印象最深的，是有一次大聯盟等級強打E.赫南德茲來小聯盟打復健隊內賽，「他一上場就敲長打，就算投角度好也會被他攻擊，就知道大聯盟打者真的不簡單。」林暉盛還提到，先前也有大聯盟等級投手來投復健賽，7局狂飆16K，「當時就知道LEVEL差很多，希望自己也要變得跟他們一樣才能上大聯盟。」

在美國的生活林暉盛也漸漸習慣，平時有翻譯在身邊，也會與隊友用簡單英文溝通，「語言真的很不習慣，後悔以前沒學好，後來鄭浩均來了，感覺比較好一點，有台灣人可以聊天。」

林暉盛也偷偷爆料，他的室友是一名韓國人，但相處下來不太合，「他生活習慣不好，煮韓國拉麵都不洗碗，那個碗我也要用，一開始會幫他收拾，後來我也不想再幫他，韓國拉麵又有一層辣油，受不了跟他溝通才有改善。」

(中時 )