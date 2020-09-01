「開不了工的，我們要開工！」市長盧秀燕表示，大安濱海旅客服務中心順利招商，促進台中市觀光旅遊及經濟發展。（盧金足攝）

台中市觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園豪華露營區，每帳皆附有馬桶、淋浴盥洗的獨立衛浴設備，解決民眾戶外露營的不便。（盧金足攝）

大安風景區施工後的賞景平台，讓民眾欣賞大安美麗湛藍的海景及晚霞。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「開不了工的，我們要開工！」台中市長盧秀燕1日表示，大安濱海旅客服務中心OT案已流標多年，市府團隊解決問題順利招商，將期初投資金額從原先250萬元拉高至2516萬元，促進台中市觀光旅遊及經濟發展。打造大安濱海樂園豪華露營區「向海那漾」，每帳附有馬桶、淋浴盥洗的獨立衛浴設備，解決民眾戶外露營的不便，「最重要的小事」全部登上五星級。

觀旅局長林筱淇今日在市政會議針對大安濱海遊客服務中心及露營區推動情形進行專案報告指出，大安濱海旅服務中心及周邊設施OT案招商於2017年5月開始辦理，歷經3次招商，今年3月與民間機構向海那漾股份有限公司簽約，並於7月1日正式營運。

大安濱海樂園不僅有沙雕景觀，每年固定舉辦水上遊憩活動，近期更營運移轉予向海那漾股份有限公司，讓遊客能體驗露營並觀賞無敵海景。

市府招商營運前投入3項觀光工程，除進行其中大安濱海旅客服務中心內部整修；綠茵星空築夢計畫-大安風景區觀光遊憩設施改善工程，建置海濱露營區、貨櫃營位、活動廣場、新建衛浴廁所等。

此外，還有風林地景廊道計畫-大安風景區海灣遊憩設施改善工程，於濱海樂園周邊搭建竹編圍籬、建置景觀平台、游泳池防水鋪面改善及周邊景觀環境改善，並舉辦大安沙雕音樂季等活動行銷推廣。

林筱淇表示，在環境教育部分，大安濱海露營區8月17日榮獲行政院環保署通過環境教育場域合格認證為全國第一座環境教育場域的濱海豪華露營區，結合生態解說、DIY手作課程、風舞市集、LIVE演唱表演等；露營區每帳附有馬桶、淋浴盥洗的獨立衛浴設備，解決民眾戶外露營的不便。

觀旅局表示，未來將持續協助宣傳大安濱海觀光遊憩、展覽、環境教育等活動、推薦國內外旅行社納入踩線行程，並擴大觀光廊帶串連，提升大安濱海樂園的國際能見度。

(中時 )