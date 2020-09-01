周日(8月30日)爆出台人赴上海出現第3例確診，究竟在台接觸者有沒有染疫，指揮中心發言人莊人祥今天公布結果，指出第3例為20多歲年輕人，在台灣有18名親密接觸者，全部都採了核酸檢測跟血清抗體，結果昨天出爐全部都是陰性，並強調該例確診時CT值高於35以上，在上海已不具感染力。

莊人祥在疾管署例行記者會中表示，上海第三例的20多歲年輕人之前都在美國，8月4日來台居家檢疫到18日，接著18至25日自主健康管理，27日去上海，29日因體溫高被驗出核酸檢驗陽性，確診新冠肺炎，但CT值高於35，IgG、IgM數值皆為陽性，研判可能早在兩、三周前就在美國感染，在台的18名接觸者也全都採檢了，核酸檢測跟血清抗體皆為陰性，同時謝謝陸方有給予疑似病例個資。

莊人祥表示，上海確診的第一例台人，共採檢了5次，前兩次陰性，第三次陽性，最後兩次是陰性，有沒有確診都是問號，且第5次檢驗陰性就出院了。而第二例則是第一次陰性，隔六七天後變陽性，因此到底是在台灣還是別的地方感染，還有待商確。

莊人祥表示，以前日本沒有開放我國的商務人士去日本，這次台日互相開放商務人士入境許可，日本方面規定登機前72小時前的採檢陰性證明，入境機場做PCR採檢，抵達日本後要檢疫14天。

(中時新聞網)