竹南鎮博愛公園向來是鎮民重要休憩場所，擁有排球場、網球場等設施，是青少年平日重要運動場所，由於球場遇到雨天就得停用，十分不便，竹南鎮長方進興為此向客委會爭取經費，將球場改建成風雨球場，讓鎮民隨時都能進場運動，工程已經展開上網招標程序，希望年底完工。

竹南鎮內擁有運動公園、扶輪公園和博愛公園等中、大型休憩運動中心，其中，博愛公園是一個運動休憩型公園，園內除了排球、網球場外，還有沙池、直排輪、攀爬場等兒童遊樂區，是附近居民平日重要活動去處，也是鎮內少有排球、網球專用球場。

博愛公園排球、網球場將改建成風雨球場。（謝明俊攝）

竹南運動公園從去年開始，由縣政府水利處主導進行改建整建工程，特別將原有籃球場增建成風雨球場，加蓋遮蔭屋頂，讓許多青少年可以風雨無阻地盡情運動，讓許多喜歡打排球及網球的青少年，也希望博愛公園的排球場、網球場能改成風雨球場，可以隨時讓球友進場打球。

博愛公園另有沙池等兒童遊樂設施，是鎮民重要休憩遊樂去處。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興聽到鎮民聲音，今年初在得知客委會提出一項補助鄉鎮市新建改建風雨球場等運動設施專案，立即指示公園所對博愛公園改建風雨球場進行規畫提案，經過多次南北奔波說明，終於在日前獲得客委會同意撥款補助2千7百萬元，鎮公所另自籌3百萬元配合款，總工程費3千萬元來改建風雨球場。

近日，竹南鎮公所已上網招標，希望儘早將工程標出，並期望在年底前完工。鎮公所表示，風雨球場完工後，除了提供運動使用，未來鎮公所或其它民間團體需要大型室內場所時，都可使用，提供給鎮民更好的活動空間。

(中時 )