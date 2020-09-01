上海最近連續公布3例「台灣輸出」新冠肺炎確診個案，最新一例為20多歲長住美國的台灣男性，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布其在台接觸的18名接觸者，包括PCR核酸檢測跟血清抗體檢驗結果皆為陰性；莊人祥也說，上海公布的這3例個案其實連有沒有感染？在哪感染？還有待商榷。但仍感謝陸方都願意提供個案資訊，以利疫調。

莊人祥表示，第一例國小男童一開始檢驗2次都是陰性，直到第3次才變陽性，後面驗到第5次陰性人就被放出院了，到底有沒有感染？都是一個問題；第二例的70多歲婦女，也出現過前後檢驗結果不一的狀況，感染地同樣成謎。

至於最近這起第3例，莊人祥說，個案在入境台灣前，一直長住美國，入境後就居家檢疫14天、加上自主健康管理7天直到8月25日，8月27日到上海時，因為體溫偏高才被當地採檢，但Ct值高於35，且血清抗體檢驗的IgM、IgG都是陽性，代表感染至少發生在2到3周以前，合理懷疑是在美國就已經感染。

不過莊人祥強調，我方仍要謝謝陸方，因為上海所公布的這3例個案，事後向對方要個資都有提供。他強調，國內最新檢驗結果則是第3例在台18名接觸者PCR及抗體檢結都是陰性，至於這3起個案是否宣布結案，仍有待專家會議討論到時才會決定。

(中時 )