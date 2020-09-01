中信兄弟將於9/5-9/6在臺中洲際棒球場聯手台灣本土文化霸主「霹靂布袋戲」舉行「PILI BROTHERS霹靂兄弟」主題日，活動兩天除了場外公開亭有「英雄見面會」、「操偶表演＆操偶體驗」及場內由霹靂配音師帶來最霹靂的比賽播報外，9/5(六)將由現任霹靂國際多媒體股份有限公司總經理「黃亮勛」開球，9/6(日)賽前更邀請到「李千那」開唱及開球！

跨足歌唱、戲劇、主持的「千面歌優」李千那將於9/6(日)霹靂兄弟主題日賽前開唱！2007年參加第二屆《超級星光大道》後進入演藝圈，2019年《查某囡仔》專輯入圍第30屆金曲獎三項大獎。多才多藝的她除歌唱外，更跨足主持及戲劇演出。2010年電影作品飾演《茱麗葉》中茉莉一角，獲得第47屆金馬獎最佳新演員，2017年《通靈少女》再拿下金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎

。2019年挑戰主持工作，擔任廣播金鐘獎典禮主持，同年度也獲得「霹靂布袋戲」邀請，擔任其影集《霹靂英雄戰紀之刀說異數》片頭曲主唱，廣受戲迷及歌迷好評。

9/6(日)霹靂兄弟主題日將邀請李千那於賽前演唱，並為中信兄弟開

出第一顆好球，除精彩賽前表演外，李千那也將於賽中至Twitch「中信兄弟官方頻」道擔任特別來賓！豐富的主題活動，球迷、戲迷及歌迷朋友們不要錯過囉！

9/5-9/6活動兩日，「清香白蓮」素還真將於臺中洲際棒球場廣發英雄帖，進場即獲得霹靂英雄帖，邀請各路英雄力抗棄天帝為禍中原！與霹靂英雄們一同穿上「霹靂兄弟聯名球衣」，恢復武林生機！更多訊息請鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」。

(中時 )