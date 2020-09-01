捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）率團訪台，31日參加「2020台灣捷克－經貿暨投資論壇」，經濟部長王美花表示，此次台灣和捷克簽署3個產業合作備忘錄（MOU），未來會繼續深化台灣與捷克之間的關係。對此，資深媒體人陳揮文直言，這是一場醞釀很久的秀。

為深化雙方交流合作，台捷昨簽下三項MOU，包括亞洲．矽谷計畫執行中心與捷克Science and Technology Advanced Region （STAR）共同簽署「智慧城市與AIoT交流合作備忘錄」；數位時代與捷克台商會簽署「創新創業合作備忘錄」；財團法人精密機械研究發展中心與捷克台商會簽署「智慧機械合作備忘錄」。

陳揮文在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》中表示，捷克議長開了第一槍，也是最後一槍，並拿出簽約儀式合照，指出簽約的不是經濟部長王美花和捷克議長，且捷克議長也不是總統，沒有行政權，直言「這是一場秀，而且是醞釀很久的一場秀」。

台捷簽署3項MOU，陳揮文在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》上指出疑點。（圖／摘自Yahoo TV 一起看YouTube）

陳揮文提到，台灣跟捷克的貿易一年只有8億美金，從來沒看過一個國際參訪團一口氣來89人，還是華航專機去把他們載過來，誰出錢？這個秀的目的是什麼？

陳揮文說，我們當然願意跟捷克維持友好關係，但捷克議長不是總統，捷克總統是親中的，且支持一中原則，很多國家，像是日本有親美、反美；親中、反中，但台灣不管是國民黨還是民進黨，沒有人敢反美，「我覺得這是非常奇怪的地方」。

(中時新聞網)