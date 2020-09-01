宏達電早於6月中宣佈將在8月初上市首款中階5G手機U20，並開出當時市場最殺、不到1.9萬元的售價，遲到近一個月、市面上中階5G手機已有超過三款後，宏達電終於宣佈U20將於本週正式於台灣通路上市販售，並預計於9月5日陸續上架至各大通路及網路門市、9月12日起上架電信業者通路。

宏達電表示，U20專為台灣市場設計、為世界首款台灣製造5G智慧型手機，支援台灣5G EN-DC頻段、也就是n1/n3/n28/n41/n78頻段），上市即支援SA與NSA雙模，可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速，搭配四鏡頭主相機、6.8吋螢幕與5000毫安培電池。

U20除了本週率先在實體零售通路與電商通路上市外，宏達電也規劃9月12日起陸續在全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星門市上市銷售，搭配指定資費月付1,399元，手機1,990元帶回家。

(工商 )