機電工程與環保污泥處理大廠同開科技（3018-TW）受惠於本業營造與機電工程案件保持良好的施作進度，加上公司持續強化營業成本、費用控管，甩去年度虧損陰霾，累計2020年上半年稅後EPS為0.02元，今年前7月合併營收8.93億元，年增45.58％。

同開表示，本業營造與機電工程營收比重高達8成，主要係受惠食用油品及榖製品製造業之新建廠房營造、大型風電興建及智慧監獄機電整合工程等相關工程案件認列，帶動整體營收表現明顯提振，尤其法務部矯正署外役監獄工程案件因須結合綠建築、智慧建築、智慧監獄等工程技術、複雜度較高，因此，隨著主力工程案件進入施作高峰，推進營收規模放大的同時也挹注上半年整體毛利率達10.21％。

觀察美中貿易戰與後疫情時代的轉變，各國政府為救經濟，加大推出補助該國企業分散產能的計畫，台灣經濟部投資台灣事務所近期統計，總計「投資台灣三大方案」已吸引588家企業，投資額高達1.68兆元，創造相關營造與機電工程良好的業務發展空間。

同開表示，憑藉同開於高科技無塵室和工業廠房機電工程整合施作方面，擁有各類應用技術整合及高素質的工程人員等，可滿足大型及小型工程良好施作管理能力並兼顧優異工程品質，有效降低客戶無塵室與機電工程成本提升良率，同開將憑手握多家包括半導體、光電面板、生技醫療等產業的工程實績，且獲客戶高度信賴與肯定，持續爭取更多工程案件合作機會，擴大機電工程營運規模，並對整體營運帶來正面的挹注。

展望2020年下半年，同開看好台商回流政策刺激與台灣營造產業洗牌的現象，本業營造與機電工程將係集團營運穩健放大的亮點，目前在手訂單已達40億元、能見度達3年，隨著主要客戶工程案件順利保持施作工程的進度下，有望挹注未來集團營運保持良好的成長動能。

同開在整體工程案件進入施作高峰，隨著工程完工比例陸續認列營收挹注下，有助此成長動能持續延續至第4季，預期將保持下半年營收良好的成長態勢；再者，觀察台灣工廠用地的需求已水漲船高，且大型營造工程集團承攬工程量皆已滿載水位，同開將馬不停蹄拓展公司營造與機電工程部的接單範疇，有望爭取更多台灣地區高科技廠、一般廠房、自動化生產線廠等擴建投資，推升同開持續保持良好的訂單能見度。

(旺報 )