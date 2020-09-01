高雄離家失聯少女平安尋獲，市長陳其邁大感欣慰，據了解，陳其邁這兩天特別關心此案，不僅要求高市警方直接派人北上找人，還特別致電警政署長陳家欽，拜託動員北部警力全力協助，1日上午市政會議前，陳其邁獲知少女找到了，還親自打電話告知少女的母親，讓家屬安心。

少女失聯案件引發全國矚目，警方當時追蹤手機訊號、調閱監視器，查出嫌犯可能逃往台北、新北或新竹，以往多交由當地警方接手偵辦，但陳其邁非常關心，要求高市警察局長劉柏良直接派員警北上找人，從一開始出動12名高雄員警，到最後共派出17人。

此外，過去當過行政院副院長的陳其邁，直接打電話給警政署長陳家欽，第一時間了解辦案經過與狀況，也希望警政署聯繫北部警方通力協尋。

1日上午傳來少女尋獲的好消息，早上8點多市政會議前，陳其邁即主動打電話給少女的母親，告知警方已經平安尋獲少女，希望第一時間讓家屬安心。

(中時 )