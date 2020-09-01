樂天桃猿於9月1日(二)起繼續在全猿主場展開下半季九月及十月主場，再度推出向桃園致敬的主題趴，9月5日(六)、9月6日(日)以「客家宴」彰顯客庄文化的主題「歡喜」登場，今公布以桃園客家花布融合而成的主題球衣「TAOYUAN」二代。

樂天桃猿每年球季在主場營造桃園在地的文化主題，已經成為傳統。繼2013年「客家本色」彰顯桃園客家文化、2014年「老干趴」宣揚大溪老街豆干文化，2015年的原民風「篤贏趴」貼近桃園在地為數眾多的原住民之後、2016年藍鵲趴首推客家花布球衣，去年向黑貓中隊致敬，今年全面升級彰顯客家文化，客家宴應運而生。

9月5日(六)及9月6日(日)賽事將換上這件以客家花布融合而成的主題球衣，繼一代在2016 年登場之後，「TAOYUAN」二代也即將在此次「客家宴」現身，這代球衣換成樂天紅更勇敢，桃猿就是要向桃園致敬。

(中時 )