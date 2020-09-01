大同（2371）今天下午舉行記者會說明重要法律行動，大同法務長趙安表示，大同上午已經依民法第36條，向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。大同嚴正呼籲經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集臨股會之處分。大同也將在稍晚發布重訊。

趙安表示，鑑於台北地院在8月24日刑事判決，以欣同和新大同實質控制人鄭文逸炒作大同股票違反證交法第155條，判刑13年半，且判決欣同、新大同為鄭文逸犯罪之交易中樞之一；大同依民法第36條「法人之目的或其行為，有違反法律、公共秩序或善良風俗者」利害關係人得請求法院宣告解散法人之規定，已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。

趙安指出，法院判決認定欣同、新大同為鄭文逸犯罪炒股之交易中樞，其犯罪行為更甚於沈長聲的鴻源違反銀行法的吸金案。

大同說明如下：

一、法院判決認定欣同、新大同為鄭文逸犯罪炒股之交易中樞。根據台北地院8月24日新聞稿：台北地方法院107年度金重訴字第17號、109年度金重訴字第12號判決認定被告鄭文逸與中國籍人士任國龍（已通緝）於105年9月至106年3月共同炒作大同公司股票，將股價由每股新台幣（下同）5.51元，拉抬至106年3月6日每股14.1元，股價漲幅達155.90%，總犯罪金額高達31億餘元。

判決並指出被告鄭文逸係利用其「掌控的個人群組帳戶、法人群組帳戶（欣同、新大同）、丙墊金主群組帳戶，作為交易中樞，而彼此或分別與本案其他群組帳戶為連續、大量的相對成交，且利用盤中密接時間內，連續以高於或等於當時揭示委賣價之高價委託買進，或連續以低於或等於當時揭示委買價之低價委託賣出之方式」炒作大同股票。

被告鄭文逸等4人與任國龍於前述犯案期間，利用各自掌控的群組帳戶，合計買進大同公司股票計1,130,053仟股，佔大同已發行股數2,340,000仟股之48.29%；賣出708,861仟股，佔大同已發行股數2,340,000仟股之30.29%，其炒股的數量與幅度真是空前！對資本市場的秩序是非常嚴重的挑戰！

二、公司涉及犯罪，法院得依民法第36條宣告解散。民法第36條規定：「法人之目的或其行為，有違反法律、公共秩序或善良風俗者，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之請求，宣告解散。」

司法院曾於79年9月1日（79）秘台廳（一）字第01991號函解釋：民法第三十六條有關法人宣告解散之規定，於以營利為目的之公司，亦有適用。該解釋並指明違法吸收資金公司，法院可以公司行為有違反法律、公共秩序或善良風俗為理由宣告解散。

本件鄭文逸以欣同．新大同公司為犯罪交易中樞炒作大同股票，所違犯之證券交易法第155條第1項之罪，與銀行法第125條第1項違法吸金之罪法定刑期相同，均為三年以上，十年以下有期徒刑。鄭文逸經法院判處有期徒刑13年半，遠高於當年違法吸金之沈長聲判刑7年，丁磊淼判決4年半，足見鄭文逸之犯行比當年違法吸金案更嚴重，本件更具宣告解散犯罪公司之必要性與急迫性。

三、經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集臨股會之處分。欣同公司資本額僅有500萬元，新大同公司資本額僅有2000萬元，經鄭文逸持以作為犯罪工具炒作大同股票後，截至106年3月13日股東會停止過戶日，欣同公司竟能買入並持有大同公司股票16,000張，新大同公司持有24,000張。且於109年5月2日停止過戶日，欣同公司擴增持有大同公司股票至28,668張，新大同公司擴增至43,462張。此均為鄭文逸炒股之犯罪所得，且持續增加。

經濟部核准欣同、新大同公司以前開持股召集臨股會，無異承認炒股重犯鄭文逸得繼續保有其炒作股票之犯罪所得，並以該等股票贓物，行使股東會召集權、主導董事提名與改選，意欲取得大同公司經營權，遂行其犯罪計畫。經濟部脫離公司法173條第四項原意，也違背自己過去多年解釋函令，迎合金管會意旨，破例特准少數股東，在董事會還在運作的情況下，自行召開臨股會。法院如此重判的罪刑，經濟部若維持原處分，無異是在鼓勵經濟犯罪！

(時報資訊)