天風證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）周二出具最新報告指出，蘋果採用「毫米波」（mmWave）5G通訊技術的iPhone手機，在2020與2021年的出貨表現將遠遜於目前市場預期。

郭明錤在報告指出，他預期2020年5G mmWave版iPhone手機出貨量介於400萬～600萬支，到2021年出貨量可望擴大至2500萬～3500萬支，這遠不及當前市場預估的2020年出貨量介於1000萬～2000萬支，2021年增至4000萬～5000萬支。

他在報告中指出：「我們認為受到新冠肺炎疫情影響，全球5G mmWave版手機出貨將落後預期」。不過他並未指明即將發布的哪一款iPhone機型將採用「毫米波」技術。

5G通訊標準大致可分為兩種主流頻段，一為6GHz以下頻段（sub 6GHz），另一種為6GHz以上的「毫米波」頻段。市場傳聞所有iPhone 12手機都將支援某種5G通訊技術，2020年的高階旗艦機種可能首度支援mmWave技術，之後將在2021年將逐步擴大採用。

郭明錤並表示，蘋果5G手機零組件生產減少，將為立訊精密等蘋果供應商帶來壓力。

(時報資訊)