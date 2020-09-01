台股開高走高，但上檔賣壓難克服，指數卻未能攻上月線，一度讓投資人縮手觀望，指數短暫翻黑後又拉升，走勢戲劇化。日盛金(5820)出售案送件，早盤跳空大漲，以漲停開盤後一路鎖死。歐菲光遭蘋果剔除供應鏈，觸控概念股受惠利多攻高，TPK-KY(3673)鎖漲停板54.1元、GIS-KY(6456)漲幅超過5%，一度站上140元；面板廠需求回溫，面板雙虎漲勢持續，漲幅約3%。大型權值股回穩走揚，大立光(3008)突破3500元，台積電(2330)回攻月線關卡之上，激勵大盤尾盤拉高，收漲111.83點，為12703.28點。今日外資(不含外資自營商)買超38.3225億元，投信買超4.7264億元，自營商買超8.7736億元，三大法人買超51.82億元。

市場傳出蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，台灣觸控雙雄可望直接受惠，TPK-KY、GIS-KY強勢上漲，面板雙虎挾著面板需求回溫利多，同步攻高，友達、群創量價齊揚上漲逾2%；強勢股匯聚下，光電類股漲幅達3%，成為今日領頭羊。5G當道加上Space X公司星鏈計畫，讓低軌道衛星供應鏈成為股市新寵兒，公準精密(3178)獲外資青睞亮燈漲停，PCB廠-華通(2313)及台光電(2383)、砷化鎵廠-穩懋(3105)同步走高。傳產以汽車股最拉風，大陸經濟轉佳，8月財新中國製造業PMI升至53.1，身為大陸最大LED車燈模組廠的麗清(3346)營運轉骨，第三季可望淡季不淡，今日股價漲停；吉茂(1587)則因美國市場表現佳，法人看好8月和9月業績將挑戰新高，第3季毛利率可望走揚，隨著8月營收即將公布，股價先行反應亮紅燈。

台股8月最後一個交易日因MSCI季度調整，導致大盤開高走低，8月月K線呈現長十字線，多方強漲攻勢暫歇，大盤為高檔橫向整理。今日大型權值股出馬，指數收高逾百點，並成功站上12700整數關卡，5日RSI為49.54，10日RSI為50.92，9日K值為66.41，9日D值為66.14，20日乖離率為-0.4。外資轉為買超38.32億元，三大法人全偏多，合計買超51.82億元。

8月外資共賣超626.16億元，為繼5月之後再度轉空，統計外資8月買超前十大個股，宏碁(2353)、長榮(2603)、群創分居前三，接著為友達、國喬(1312)、廣達(2382)、華新(1605)、裕隆(2201)、台達電(2308)、國產(2504)，其中有8家公司股價不到50元，電子、傳產檔數各半，顯示電子領航時代已過，後市傳產族群有機會上攻，類股合理輪動下，預期整理後大盤仍有機會往上。惟目前台股上有壓、下有撐，9月可能為整理格局，留意中美關係惡化、入秋後疫情發展等雜音。

(時報資訊)