行政院長蘇貞昌今（1）日出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式時表示，台灣過去累積的基礎，在此次新冠肺炎疫情中被世界看見並肯定，未來希望以既有基礎，將科技運用於健康醫療、照顧保健等，讓國人同胞、甚至全球皆因此受惠。

蘇貞昌指出，蔡英文總統相當重視生技產業，在首屆任期即宣布生技產業為5＋2產業創新政策之一，並在連任就職典禮上，宣布生技產業為6大戰略核心產業之一，政府多年來持續投入重大預算，推動相關工作。

蘇貞昌感謝諮議委員持續對政府提出寶貴建言及指教，強調政府非常重視，並對此修改相關法規，縮短審查流程、避免重覆審查，以提升行政效率，同時持續投入資源建立資料庫及群聚聚落等，盼協助台灣生技產業大力發展，在世界不僅占有一席之地、並能名列前茅。

蘇貞昌表示，去年9月此會議召開時尚未爆發新冠肺炎疫情，台灣在疫情發生時迅速且周密應變，成為全世界第一個辦理登機檢疫地區。由於醫護人員努力、國人配合、健保制度及相關作業等過去累積基礎，使台灣能防疫有成、被世界看見及肯定，成為亂世中福地。

蘇貞昌強調，經濟部長王美花和美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）甫透過視訊對談，宣布台美將舉辦新一輪經濟會議，顯見近年在各界指教、政府努力及國人支持下，使台灣在許多方面被肯定、並排除許多障礙，台灣正準備大力開展。

蘇貞昌指出，未來希望能以多年來的基礎，加強運用遠距醫療、大數據建立等科技，回溯過往、掌握現狀並預見未來，將科技用於人類健康醫療、照顧保健等各方面，讓國人同胞、甚至全世界人類因此受惠。

蘇貞昌認為，有鑒於政府力量有限、民間力量無窮，希望各委員持續給予政府指教及意見，政府一定重視、並與各界一起努力，希望讓台灣更美麗、有力、向外拓展，並成為亂世中的福地。

(時報資訊)