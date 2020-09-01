聯發科(2454)手遊系列晶片再添新軍！今日宣布推出專攻智慧手機遊戲的Helio G95晶片組，身為 Helio G系列產品家族的最頂級款，該晶片透過遊戲優化引擎技術HyperEngine的加持，不僅支援多鏡頭，更以無與倫比的連網功能以及AI超畫質顯示器，帶給手機用戶全面升級的遊戲體驗。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯博士表示，隨著智慧型手機為首的行動遊戲平台持續成長，各家手機廠商莫不花盡心思吸引手遊玩家。瞄準該市場的龐大商機，聯發科技持續擴展專攻手遊客群的G系列遊戲晶片，以強大的性能滿足毫秒必爭的遊戲需求。Helio G95是聯發科技目前遊戲晶片中最頂級的晶片組，擁有完整的軟、硬體解決方案，為手遊玩家打造最佳的遊戲體驗。

針對龐大手遊用戶，九月份上市的Helio G95晶片組搶攻電競市場，擁有強大的操控性能和高端功能，以滿足遊戲玩家絕佳的操控體驗，包括支援多達四鏡頭的架構、內建AI處理器(APU)，另提供雙關鍵字語音喚醒等領先技術，並支援特效級HDR 10畫質規格，帶來超越HDR10 +的超級優質影像效果。

聯發科Helio G95整合了一對功能強大的ARM Cortex-A76 CPU，運行頻率高達2.05GHz，另配搭六個Cortex-A55節能型CPU。GPU方面搭載了升級後的Arm Mali-g76 MC4，運行頻率高達900 MHz，具有先進的單核和多核性能。Helio G95還配備了支援雙關鍵字語音喚醒(VoW)偵測功能，確保兩者可同時無縫運作。此外超低功耗的數位訊號處理器(DSP)，可使Google Assistant 等應用的用電降至最低，並支援多個關鍵字和虛擬語音助理的功能。

聯發科獨家開發的增強版遊戲優化引擎技術HyperEngine，提供玩家更順暢快速的網路連線，包括網路優化引擎、操控優化引擎、畫質優化引擎和智慧負載調控引擎等多項領先技術，讓遊戲更加平滑流暢，並具有極速的觸控反應。當Wi-Fi信號較弱時，會同時智慧調控Wi-Fi和LTE兩種連線選擇，確保遊戲過程中的連線暢通無阻。遊戲中有人來電時，玩家可在不影響遊戲的情況之下選擇延後接聽來電。此外，G95也以智慧方式動態管理CPU、GPU和記憶體的使用，可達到最強能效管理。

專攻遊戲的聯發科Helio G系列包括高端用戶的G90系列和最新型G95系列，以及用於中端遊戲設備的G85、G80和G70晶片組。最近發布的聯發科Helio G25和G35晶片則專注於主流智慧手機，以完整的產品線滿足各樣的市場需求。

(時報資訊)