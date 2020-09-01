數千顆西瓜被放置在工寮，吳哲仲與志工朋友到場整理西瓜準備售出。（王志偉翻攝）

部分西瓜賣像不佳，但大家都很有愛心收購。（王志偉翻攝）

花蓮同鄉公益總會總幹事吳哲仲獲悉後即在臉書號召，貼文廣被分享。（王志偉翻攝）

花蓮同鄉公益總會總幹事吳哲仲獲悉後即在臉書號召，貼文廣被分享，也有許多地方媽媽紛紛發起團購，一起幫助瓜農度過難關。（王志偉翻攝）

「我們只求能回收成本，西瓜一天一天的爛下去，就要開學了，還有2個孫子要養⋯⋯」，花蓮一名78多歲瓜農與妻子在鳳林種植小玉西瓜，沒想到台北盤商之前和他下單，等到西瓜收成準備交貨時，對方卻跑單，只能任4000顆西瓜放在田邊工寮。花蓮同鄉公益總會總幹事吳哲仲獲悉後即在臉書號召，貼文廣被分享，也有許多地方媽媽紛紛發起團購，一起幫助瓜農度過難關，不到1天的時間就把西瓜掃空。老農含淚感謝大家幫忙。

78歲鍾姓老農及80歲妻子，在鳳林鎮栽種小玉西瓜，台北盤商先前曾下單，不過西瓜收成後，盤商卻跑單，等不到盤商善後，3、4000顆的西瓜只能放在田邊的工寮，一天過著一天，老農淚訴日子不知怎麼過。

花蓮同鄉公益總會得知消息後，透過當地友人聯繫到瓜農，並開貨車去收購，表示同鄉會先代墊，將跑單的西瓜收購後再開放認購，欲購買的民眾可以到協會買。

花蓮同鄉公益總會總幹事吳哲仲同步在臉書號召，希望花蓮人一起幫助阿公阿嬤度過難關，他表示，老夫婦的兒子往生，留下2個孫子，一個國中一個國小，開學了，讓老農更是著急。阿公只希望收回成本，一顆7斤重的小玉西瓜只賣50元，而吳哲仲自己也買了100顆，朋友也請他買200顆，「希望大家一起幫阿公阿嬤度過難關，有需要購買的朋友，我們可以幫忙載回花蓮。」

愛心持續湧入，阿公對西瓜賣相差感到不好意思，不過網友反而安慰，西瓜是拿來吃的，要阿公寬心。不到一天的時間，西瓜已全部售完！吳哲仲也將部分西瓜轉送至各園區給孩子們享用，「忙了幾天，雖然很累，可是非常值得，更感謝辛苦的志工們，也感謝各界的愛心，讓阿公阿嬤暫時度過難關。」

(中時 )