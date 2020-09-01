據媒體報導，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨。受此消息影響，歐菲光1日開盤後跌停。午後歐菲光發公告反駁消息不實，惟股價仍跌超6％。

歐菲光在午間回應稱，其被美國大客戶剔除供應鏈名單等訊息為不實傳聞。多年以來，其一直在為美國大客戶提供產品和服務，與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現被美國大客戶剔除供應鏈名單的情況。

歐菲光的主營業務為光學影像核心業務和微電子業務，主營業務產品包括影像模組、光學鏡頭、微電子和触控產品等，應用於以智能手機、平板電腦、智能汽車等為代表的消費電子和智能汽車領域。

今年上半年，歐菲光的光學光電產品業務實現收入人民幣（下同）181.97億元，年減2.3％；微電子產品業務實現收入44.64億元，年減3.29％；實現智能汽車類產品業務收入1.32億元，年減35.14％。

上述主營業務中，與蘋果有關的主要是光學光電產品業務，其包括安卓客戶攝像頭模組、非安卓影像模組、觸控、光學鏡頭等四類產品。

媒體報導的iPad觸控訂單，即屬於歐菲光的觸控產品。上半年，其觸控產品實現收入26.77億元，年減44.3％；出貨量為0.92億片，年增26.29％。歐菲光稱，這主要是由於其安卓觸控業務出表獨立發展，觸控顯示產品結構變化所致。

(工商 )