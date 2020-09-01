受新冠肺炎疫情影響，澳門博彩收入連跌11個月，是連續5個月下跌超過九成，遜預期。

澳門博彩監察協調局1日公布，8月博彩收入僅13.3億澳門元，年減94.5％，月減1.04％。

2020年前8個月，博彩收入363.94億澳門元，年減81.6％。

(工商 )

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