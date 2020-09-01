澳門博彩收入黯淡 連5個月年減逾9成 15:132020/09/01 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，澳門博彩收入連跌11個月，是連續5個月下跌超過九成，遜預期。 澳門博彩監察協調局1日公布，8月博彩收入僅13.3億澳門元，年減94.5％，月減1.04％。 2020年前8個月，博彩收入363.94億澳門元，年減81.6％。 (工商 ) #博彩收入 #澳門 #億澳門 #新冠肺炎疫情影響 #連跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趨勢科技 攔截疫情威脅880萬次 04:102020/09/01 產業．科技 12大航運商今年估賺110億美元 04:102020/09/01 全球財經 《國際經濟》南韓八月出口出現連六跌 10:512020/09/01 財經 觀念平台－永續發展走在 新冠疫情世界的最前端 04:102020/09/01 專題周報 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 買氣旺 台中購物節衝破81億 04:102020/09/01 地方新聞 《國際經濟》印度上季經濟大減23.9％ 遠劣於預期 14:152020/09/01 財經 《金融股》遠東銀填權息逾1成 拚長期穩健成長 11:592020/09/01 財經 疫情襲 陸交通石化上半年慘綠 04:102020/09/01 產業財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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