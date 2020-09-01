面對波動局勢，投資人在進行資產配置時需更靈活應變。投資型保險領導品牌法國巴黎人壽於台新銀行獨家代理銷售的類全委保單平台中，推出委託台新投信代操的「美歐價值投資帳戶」，聚焦美歐兩大成熟市場，精選價值面被低估的產業ETF，並以股債兼配的方式平衡波動，協助客戶在投資市場中站穩腳步，同時加強自身保障防護傘。

台新投信表示，「美歐價值投資帳戶」具備「攻」、「防」、「暫」 三大機制：「攻」透過價值投資大師Robert Shiller教授提出的CAPE Ratio及衡量指標Relative CAPE Ratio，用過去10年通膨調整後的平均盈餘來評估長期股價，更可以找出美歐兩大市場具長期投資價值的四大被低估產業，並配置相對應之產業ETF進行投資組合操作。

「防」以美歐股市兼配美國高評等債券的方式降低風險，利用OECD領先指標偵測短期景氣循環的階段，判斷股票及債券的配置調整。

「暫」觀察風險波動率並結合風險控制機制，伺機進行減碼股票部位，以規避市場極端風險。

法國巴黎人壽指出，過去購買投資型保單，保戶需自行挑選標的並適時調整配置，但隨時掌握市場趨勢、並看準對的時間轉換標的，是許多忙於生活和工作的投資人、或是剛開始接觸投資的投資新鮮人最難以掌控的地方，而委託專業投資經理人代為操作管理帳戶的類全委保單，就可以幫助投資人解決這些問題，輕鬆投資並同時享有壽險保障。

法國巴黎人壽的保戶可在尊爵威利和威利達人兩張類全委保單平台中，選擇此檔委託台新台新專家團隊操作的「法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶」。尊爵威利和威利達人類全委保單平台擁有六大優勢，讓投資人掌握投資趨勢、保障更加健全 :一、小額投資也能享有專業經理團隊管理服務，保戶不用煩惱該如何選擇投資標的。二、雙平台特色，壽險平台讓有保障需求的保戶享有壽險保障，年金平台則享有終身年金給付，滿足退休養老需求。三、保戶達不同階段VIP門檻，可享有每月維護費用豁免與帳管費優惠(僅適用尊爵威利)等保戶回饋。四、提供多元幣別供保戶選擇，並提供精選防禦型共同基金標的，保戶可依需求做好資產配置。五、提供每季加值給付金，每季依前三個月最後一個資產評價日之保單帳戶價值的平均值乘以0.025％做為加值給付金。六、若客戶選擇新臺幣計價保單，還提供內扣附約服務，保戶可選擇以內扣附約方式投保重大疾病險或意外險，小錢也能買到大保障。

同時，法國巴黎人壽的客戶也可透過數位平台「巴黎線上保戶專區 」隨時掌握保單內容、保單績效、理賠進度、繳費明細、以及變更保單項目等。 法國巴黎人壽表示，保戶可透過投資型保單平台架構，完成資產配置規劃及保險保障，滿足人生各階段財務目標與風險保障。同時，法國巴黎人壽也提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

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