出國旅遊最掃興的，莫過於搭機前遇到班機因天候因素被取消，但明明無風無雨，「為什麼不飛」相信是許多人心中疑問。由航發會主辦的「飛航講座」即日起開放報名，今年擴大為北、中、南共3場，邀請4位航空職人就專業領域分享工作經驗與心得，一堂課秒懂航空「眉角」。

航發會主辦的「飛航解密暢遊天際-系列講座」自2017年舉辦以來，場場爆滿。今年議題包括機師養成、航空氣象、機場營運管理及飛機維修，除了10月17日的台北場，也新增11月28日台中場和12月19日台南場。

講師陣容堪稱一時之選，台北航空氣象中心主任余曉鵬是講師之一，「哪些天氣會造成飛機延誤或取消」、「為什麼有些航班可以飛，有些卻不行」，內容聚焦常見的天氣型態。

華航A350機隊訓練組組長孫慧君，她不僅是台灣首批女飛官，進入華航後，陸續取得碩、博士學位，更曾擔任兩岸直航的首航任務。

其他講師包括桃園機場公司副總但昭璧，以航務管理為主題；長榮航太技術副課長陳建安，主講「飛行前後有我罩」，讓聽眾了解如何成為飛機維修員，以及飛機執飛前後有哪些工作。

(中時新聞網)