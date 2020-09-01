搶攻5G換機商機，宏達電宣布HTC U20 5G正式於台灣通路上市販售，並預計於9月5日陸續上架至各大通路及網路門市，HTC U20 5G為世界首款台灣製造5G智慧型手機，完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通雙模SA ＆ NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能。此外，搭配五鏡頭相機及超大電量，帶來強效性能與絕佳影音體驗，可說是2020年最倍受期待與信賴的新世代產品。

HTC U20 5G完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段（n1 ／ n3 ／ n28 ／ n41 ／ n78頻段），上市即支援SA ＆ NSA雙模，可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速，並且讓全台灣5G用戶盡情享受最廣5G覆蓋服務並有效發揮5G效能。

宏達電指出，5G網路高速頻寬可隨時隨地享受低延遲、高品質的雲端影音互動內容，在極短的時間內即完成加載最高畫質的串流影片與大型檔案，甚至是高沈浸的360度影片。有了5G，你終於可以離開電腦卻不中離，只要手機連上電腦，就能自由存取遊玩3A大作，遠端遊戲隨處暢玩。HTC U20 5G還擁有著為遊戲而生的電競基因，採用高通驍龍765G處理器，GPU性能大幅提升，畫面流暢有感讓電玩迷的你隨興所至。

此外，配備6.8吋無限大螢幕與符合掌握的20：9機身比例，放大感官視覺，帶來劇場級的影音享受。另一方面，HTC U20 5G也採用5,000mAh的大電量電池，超強續航並最高支援Qualcomm Quick Charge 4.0快充，大幅降低充電焦慮，讓消費者在盡情享受5G娛樂同時，不用隨時擔心遇到手機沒電的窘境。

HTC U20 5G採用全新五鏡頭，主鏡頭4鏡一線洗鍊設計，大光圈、超廣角、微距、散景功能樣樣到位。搭載超微距鏡頭，最近20mm 輕鬆拍下清晰細節，自由玩拍各種迷你世界的樂趣。AI場景偵測，則把「自由攝影」帶上新層次，輕鬆保留記憶中最重要的每一瞬間。加上4K高畫質、極致穩定的動態攝影，猶如加裝三軸穩定器，影像流暢便利。

此外，搭載3,200萬畫素的自拍前鏡頭，無論是要拍出層次分明的人像景深，或是自然淡妝點綴的美肌模式，僅需輕輕按下快門，就是絕世美照。

(中時 )