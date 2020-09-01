蔡政府宣布開放含瘦肉精美豬進口，引發軒然大波，其中，台中市決定零檢出，而且還是交通部長林佳龍先前擔任市長時期訂定。林佳龍今日表示，中央當時還沒有政策的宣布跟明確的規定，現在有了，就依據中央規定，全國一致，讓大家可以遵行。

林佳龍下午出席全國路口安全大執法記者會，會後媒體聯訪問及有關美豬議題，外界質疑林佳龍打臉過去自己制定的規定。林佳龍解釋，因現在中央政府已經有明確規定，中央、地方是一體的，當時還沒有明確的政策宣布跟規定，相信法令一致性很重要，在中央有明確規定後，地方遵行，政府是一體的。

至於大執法方面，林佳龍說，道路交通安全相關規定，路口停讓行人部分，最高可以到3600元罰鍰，罰只是一個手段，最重要是希望大家路口慢看停，行人優先行，不管汽機車或行人都有要遵守的規則，希望透過這一個月大執法，能夠降低肇事率，提醒大家路口安全重要性

另外，中秋連假將至，林佳龍也說，高速公路局會參考過去經驗、檢討改善，提供更好的公共運輸，包括鐵公路、替代道路讓大家有更多選擇，高速公路相關匝道更優化，最後希望提供用路人充分資訊，也把1968APP把國道、台9線、國5做資訊平台整合，請大家多利用，有充足正確資訊，將能選擇分流，不論是道路、車輛或時間分流，希望大家能多參考利用。

(中時 )