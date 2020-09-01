蔡政府宣布開放美豬牛進口，農委會隨即公告萊克多巴胺可供牛豬隻飼料使用，多位國民黨籍台南市議員1日在臨時會聯席審查時，認為此舉違反台南市食安自治條例「零檢出」的規定，要求市府官員嚴格把關。衛生局代理局長黃文正澄清說，該公告是指飼料可使用萊克多巴胺，但因該成分有半衰期，豬隻使用後可能會代謝掉，不一定會殘留在身上，除非中央修改食安法放寬，否則未來仍是「零檢出」。

議員許至椿出示農委會8月28日的公告，指修正《動物用藥品管理法》第五條第一款，修正內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物。」

許至椿強調，原本台灣規定飼料也不可以添加萊克多巴胺，但農委會為配合美豬進口，以該公文進行切割，是否代表國產豬日後也可以開放使用萊克多巴胺？

議員王家貞也認為，目前無論中央食安法或《台南市食品安全管理自治條例》，全都規定豬肉瘦肉精必須「零檢出」，但因中央政府宣布將開放含萊克多巴胺的美豬進口，大家該如何遵循？查到瘦肉精是否還要開罰？

農業局長謝耀清答詢說，該公告只是作為衛生福利部訂定安全容許量的前置作業程序，與要不要開放國內使用萊克多巴胺無關；鑑於目前萊克多巴胺在台灣仍屬禁止使用，依法不可檢出，因此才須公告修法排除牛豬飼料，如此衛福部才能進一步依國際標準訂定安全容許量。

不過，謝耀清強調，農委會已經保證不會開放萊克多巴胺在國內使用，國產豬肉也不得檢出萊克多巴胺。

衛生局代理局長黃文正也認為，該公告只是放寬飼料可含萊克多巴胺，但因該成分有半衰期，豬隻使用後可能會代謝掉，不一定會殘留在身上，除非中央修改食安法放寬豬肉可含萊克多巴胺，否則依台南市自治條例的規定，豬肉仍不得檢出瘦肉精，只要檢出仍將開罰。

(中時 )