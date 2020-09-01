瘦肉精美豬將於明年元旦開放進口，政府的說帖指，大量吃瘦肉精豬肉才會對人體造成危害，但前榮總分院醫師蘇偉碩今表示，政府沒告訴國人的是，長期低劑量食用對內分泌、身心健康造成的影響更令人憂心，尤其是下一代、慢性病或女性等敏感族群風險最高。

蘇偉碩之前曾參與瘦肉精健康風險公聽會，他表示醫界早有建言並提醒政府，瘦肉精對人體具有不確定的風險，而這風險是不可接受的。他對政府援引國際法典與世界接軌，且衛福部對瘦肉精的健康風險評估也不以為然。

他表示，美國為了賣瘦肉精豬肉，在聯合國遊說了10年，今年終於以表決取代共識決，但食品安全法典通過的票數也是59對57票，即使通過了，並未消除它對人體健康的疑慮。蘇偉碩說，歐盟曾做獨立風險評估，瘦肉精仍存在不可接受的風險，並非所謂的零風險，而這種不確定風險是最難接受的。

關於衛福部提出的健康風險評估，蘇偉碩形容，是處於評估未完成的狀態，有關瘦肉精文獻、各方專家意見等內容都付之闕如，即使瘦肉精合於安全標準，仍有健康風險，這才是民眾更在意的。

蘇偉碩說，開放瘦肉精豬肉進口，它影響的不只是一代人，還會影響到下一代，從政府說不會允許學校營養午餐吃瘦肉精豬肉，即可知道它對健康確實是有疑慮的。至於衛福部長陳時中說願意頭吃3個月，他打臉說，氣魄固然令人佩服，但無法用科學說服大家，況且他的狀況也無法為小孩、慢性病患或女性背書會不會因此健康受損打包票。

(中時新聞網)