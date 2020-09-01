全球健康意識抬頭，永豐銀行今（1）日宣布，全台首張以燃燒卡路里賺回饋的信用卡「永豐SPORT卡」優惠全面升級；永豐銀行表示，卡友下載「汗水不白流」APP記錄每月運動量達7,000卡路里並在指定通路消費，享最高8％豐點回饋，除信用卡帳單外，還可折抵銀行或證券交易費，為卡友「累積健康‧累積財富」。永豐銀行更擴大與運動健身及用品、有機食品、生活藥妝與醫藥保健等通路合作回饋，全方位建構「永豐SPORT卡」運動健康生態圈。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，永豐銀行在2018年與2019年分別推出「永豐SPORT卡」及「汗水不白流」APP，以物聯網技術結合大數據、社群、雲端計算與穿戴裝置，將卡友運動消耗的卡路里轉換為紅利累積，並透過APP揪團活動，讓消費者彼此激勵注重健康、培養運動習慣，加深人與人之間的社群互動；推出以來獲各界好評，榮獲國際財經媒體《亞洲銀行家》（The Asian Banker）評為2020「亞洲最佳物聯網方案」（Best IoT Initiative）。

吳建毅表示，今（2020）年上半年受到疫情影響，全台信用卡刷卡金額衰退逾1成，但永豐卡友在健康與運動相關消費仍維持正成長。為持續鼓勵卡友運動賺回饋，「永豐SPORT卡」即日起全面升級優惠，最高享8％豐點（1豐點＝1元）；卡友只要下載且註冊「汗水不白流」APP並有運動數據，就能享有一般通路基本回饋2％豐點、指定通路加碼回饋5％豐點，每月運動消耗達7,000卡路里再獲得運動獎勵1％豐點回饋。

為全方位拓展運動健康生態圈，「永豐SPORT卡」除了原有的運動健身、運動用品通路優惠，更增加有機食品、藥妝、藥局等指定通路，滿足日常生活「i動、i穿、i吃、i美、i活」各項消費需求。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站或活動網頁查詢。

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