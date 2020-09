車市大洗牌,福特(Ford)8月銷售打線大爆發,掛牌3248輛新車,市場佔有率相較去年同期成長突破6成,達到9.3%,一舉進入市場銷售前三大車廠之列。當中新世代純正運動跑旅The All-New Ford Kuga自上市至今,連續兩個月創Ford Kuga歷代銷售新高,分別於七月突破1,200輛掛牌,於八月再突破達1,540輛,優勢產品力受到消費者肯定。

福特六和除持續以產能提升因應熱烈的市場需求,為回饋消費者支持,加碼再推新一波「FORD OH OH MY CAR!我買CAR大驚喜」優惠活動,即日起至10月31日止,入主Ford任一車款,即有機會抽中擁有強勁動力、智慧科技與絕美流線跑旅外型的The All-New Ford Kuga頂級車型EcoBoost®250 AWD ST-Line乙台,讓喜愛Ford的消費者坐擁極致跑格與豐富駕馭樂趣的新世代Ford SUV。

福特表示,凡於9月1日至9月30日下訂The All-New Ford Kuga任一車型,將致贈百年經典咖啡品牌Lavazza咖啡濾杯組乙組,數量有限、送完為止。

此外,美式正宗皮卡Ford Ranger甫於八月限定推出50輛Ford Ranger Texas Edition德州騎兵版,以全新Ford Ranger運動型加碼升級近10萬元配備,包含:原廠美式車斗捲簾及Ford Ranger Texas Edition德州騎兵版的專屬車貼及紀念車牌等專屬配備,舊換新現金優惠價NT$ 139.8萬,自上月推出後廣獲消費者高度詢問及好評如潮,為回應消費者支持,Ford於九月限量再追加配額,讓更多車主可親身體驗Ford Ranger美式皮卡「Built Ford Tough」的精神。

其他車款方面,本月入主歐系旗艦Ford Mondeo全車系可享5年原廠保固(包含3年原廠保固以及2年加值型安心保固)以及5萬元購車金,為感謝Ford Mondeo車系車主長久以來的支持, Ford Mondeo車主增、換購可再享50期0利率的超值優惠。

(中時 )