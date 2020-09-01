未成年少年鐵板燒餐廳用餐，見桌下抽屜遺留上個客人錢包，見四周無人注意，迅速將皮包，收到自己的褲子裡。（翻攝自《大里人聊天室》／黃國峰台中傳真）

大里德芳南路一家鐵板燒，31日下午一位貌似國小六年級或國中一年級的少年，到店內用餐時，東張西望下，隨手將上個客人留下的錢包收到懷裏，經錢包失主林男將影片po網並報案，中市警局霧峰分局內新派出所表示已掌握該少年，並通知該少年家長陪同到所訊問。

台中市大里一位林姓男子，8月31日到大里德芳南路一家鐵板燒用餐，離去時將內有8千元現金及證件的皮夾遺留在店裡，發現時在回店裡尋找時已不見蹤影，經調閱店內監視器畫面，發現一位貌似國中生的未成年少年，先東張西望，看看有沒有人在注意後，伸手將放在抽屜內的皮夾塞入褲子內，還拉T恤蓋住，過程中還看了監視器幾眼。

林男除向警方報案外，將影片po在臉書「大里人聊天室」內，並表示，我用餐後忘記拿，要影片中人自己將皮包拿到內新派出所，已報警處置等。

內新派出所副所長洪堉騶表示，被害人稱在該鐵板燒內，遺失一個內有約8000元現金和證件的皮夾，經調閱監視器影片，發現是涉案人是一位未成年少年，當時獨自到店內用餐，目前已鎖定該對象，其家長獲知後很驚訝，表示會盡快帶小孩到所說明。

校方表示該學生平常就常未到校上課，是專門輔導對象，輔導老師、訓導主任也常去校外找他回校上課，今天也沒有到學校，每個學生進到學校來，校方都當寶，校方除協助配合警方調查外，也會持續輔導他，將他帶回正確的道路來。

(中時 )