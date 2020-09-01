高三各班導師也親手將包子、粽子交至考生手中，祝福她們「包中」心中的志願。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花女高三代表郭天妮帶領全體約340位考生，宣示「將全力以赴考上志願」。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

每年9月為新學期的開始，高三學生將開始為明年學測全力衝刺；花蓮女中自2011年開始，於開學當天舉辦學測考前誓師典禮，提醒高三學生應收心準備學測，並由老師贈予包子、粽子，祝福學生金榜題名，「包中」心中理想志願。

花蓮女中今年約有340位高三學生將面對明年1月的學測考試，並選在開學當天舉辦誓師典禮；校長詹滿福說，以前學測誓師都是由各自班級自行舉辦，為了替全體考生安定心神及提振士氣，才會決定在開學當天，集合全校師生，提醒他們應收心。

典禮現場，串流學生在校時的照片，在高三代表郭天妮帶領下，全體考生共同宣誓「將全力以赴考上志願」，各班導師上台勉勵考生莫忘初衷，提醒她們應把握時間，堅持到底，並親手將包子、粽子交至考生手中，表達祝福「包中」。

高三學生感謝學校用心及導師的關懷，郭天妮也說，誓師是一種高三的成長宣示，篤定自己的心性與志向，接下班導師親手給的包子和粽子，心中生起一股感動及安全感。

詹滿福說，明年預計請家長會協助，除提供包子、粽子之外，會贈送加入蛋糕，祝福未來學生能在學測上「高、包、中」。

(中時 )