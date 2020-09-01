火箭在G6被雷霆逼入生死戰，韋斯布魯克(Russell Westbrook)終場前9秒出現致命失誤，白白斷送追平甚至絕殺的機會。當時雷霆保羅(Chris Paul)罰進兩球以102比100領先，韋斯布魯克從底線運球到前場，突然翻身傳給背後的柯文頓(Robert Covington)，柯文頓顯然毫無心理準備，讓球傳丟了。

美國毒舌球評貝勒斯(Skip Bayless)推文表示：「老天哪，韋斯布魯克舊病復發，又一個離譜的失誤！我不想這麼說，但韋斯布魯克讓火箭很難贏球，因為他完全不受掌控的失誤和糟糕的投籃。」

TNT的評論節目指出，當時火箭哈登(James Harden)衝到前場幫韋斯布魯克擋人就已經不太對勁，最後一擊應該是由他或韋斯布魯克自己出手，怎麼會讓他來擋，還把球傳向柯文頓？

總教練丹托尼(Mike D'Antoni)賽後解釋那一球本來就是要交給兩位主將處理，那是他們擅長的進攻方式。哈登則說最後一擊的計畫是交給韋斯布魯克，「他確實往籃下衝了，只是他後來看到一個空檔就決定傳出去。」

韋斯布魯克對此不願多談，「我前一場0失誤，這場有7個，就這麼簡單。」他認為打不好就打不好，下一場贏回來就是了。火箭全隊22失誤，哈登有5次失誤，雷霆也有19次失誤，但保羅打了全場最久的40分鐘沒有任何失誤，成為勝負關鍵。

(中時新聞網)