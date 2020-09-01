蔡英文總統日前提及《最低工資法》可以讓審議機制和調整指標都更制度化，也讓調整機制更穩定、明確，行政院院長蘇貞昌也在去年年底時說要把《最低工資法》送進立法院，而勞動部在2018年即預告《最低工資法》草案、去年5月送進行政院，但至今仍未送出。

勞動部部長許銘春今天表示，最低工資法還在行政院，勞資雙方對參採指標有意見，目前在最低工資法草案應參採指標只有消費者物價指數（CPI）、其他指標都是得參採指標，而在應參採指標中勞資希望爭取更多納入其中。

許銘春說，在草案溝通時，曾與勞資雙方溝通的過程，過程中大家有不同意見，但比較有共識僅有消費者物價指數，但行政院希望勞動部去跟勞資雙方溝通，至於是否可以在立法院本會期中送進？她坦言，「要努力看看」。

許銘提及，至於勞工職業災害保險及保護法爭議較小，希望在本會期就通過；而勞保年改目前仍未定案，仍在持續蒐集各界意見。

(中時 )