林、徐兩人強調宣導大於取締。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

林、徐兩人離去不久，成都路就發生兩車追撞意外。（陳鴻偉翻攝）

交通部、內政部1日在西門町宣導「路口安全大執法」，林佳龍及徐國勇現身西門町6號出口，宣導禮讓行人，注意交通安全，但兩人講完走過成都路馬路時，後方卻發生兩車追撞意外，場面一度尷尬。

林佳龍表示，1日起推動交通大執法，也與教育部共同規劃交通安全週，希望大家注意行人安全，全台都能動起來，徐則表示，取締是手段，宣導才是重點，透過執法宣導，把安全的用路觀念深植人心。

內政部長徐國勇則說，這次大執法目的是安全2字，執法取締是手段、不是目的，不是為了罰而罰，主要藉由這個月大執法把安全深植人心。

但兩人講完，雙雙走過成都路馬路不久，後方卻馬上發生兩部自小客車追撞的意外，簡男駕駛的車子在西門町派出所前撞上李男的車，讓場面一度尷尬，警方見狀立刻上前處理，所幸只是輕微擦撞，兩人均未受傷。

簡向警方表示，當時恍惚誤踩油門，才會不小心撞上前車，願意賠償相關損失，全案正由警方調查中。

(中時 )