台新銀行號召百萬刷手，於本(9)月1日至30日期間，只要民眾單獨一人或邀請至多3位好友刷滿100萬，即獲得寒舍集團效期一年的寒舍美饌卡乙張，享有寒舍集團15間特色餐廳最高5折起用餐優惠；個人卡友每刷滿25萬元，台新銀週週再送雙人入住台北寒舍艾美、礁溪寒沐或台北喜來登等五星飯店萬元客房住宿券。

後疫情時代民間消費力道復甦，高端消費動能強勁，尤其以百貨精品及頂級國旅最為顯著，以往百貨週年慶的百萬刷手及單筆千萬貴賓提前於6、7月年中慶檔期湧現，在國內旅遊方面，五星飯店也呈現明顯回温成長。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，今(2020)年下半年的後疫情時代消費市場熱度高，除了長期悶在家引發的報復性消費，深究背後原因看到更多的是渴望相聚、一起玩樂的國情文化。不同以往一般制式刷卡滿額贈活動，台新銀行以相聚共享為主題，推出刷百萬贈寒舍美饌卡活動，寒舍美饌卡包含寒舍集團探索廚房、寒舍食譜、北緯二十五、辰園、安東廳等15家知名餐廳1年份餐飲優惠最高5折起，請客樓也有75折優惠。使用次數不限，就算不能出國仍然可以天天好友相約分享吃盡異國美食！

除了百萬團體獎項寒舍美饌卡之外，個人台新卡友只要累積刷卡金額達25萬元，每週即有機會獲得寒舍集團五星飯店價值萬元以上雙人住宿券乙張，可用於台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、台北寒舍艾麗酒店及台北喜來登大飯店等，限量100名個人獎，週週累積達檻即可持續累贈，最高每人可獲得4張住宿券！

黃天麟提醒，一般消費通路都可累計刷卡金額，時下最夯的數位支付也都可以參與。適逢秋季新品上市，閨蜜朋友一同在家網購等包裹，或相約百貨逛街入手姊妹精品包，除享百貨消費滿額禮、信用卡權益回饋外，再加上寒舍集團寒舍美饌卡及五星萬元住宿券等於獲得好禮四重送。即將結婚的新婚小夫妻亦可2人甜蜜成團，安排訂席、置辦嫁娶用品或新家佈置都能輕鬆達標，出遊蜜月直接享受尊榮住宿！現在就約起來一起刷台新！

(中時 )