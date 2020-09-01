宏達電(2498)今日宣布本週HTC U20 5G正式於台灣通路上市販售，並預計於9月5日陸續上架至各大通路及網路門市，HTC U20 5G為世界首款台灣製造5G智慧型手機，完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通雙模SA & NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能。

HTC U20 5G完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段(n1/n3 /n28/n41/n78頻段)，上市即支援SA & NSA雙模，可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速。

HTC U20 5G採用高通驍龍765G處理器，GPU性能大幅提升，畫面流暢有感讓電玩迷的你隨興所至。此外，配備6.8吋無限大螢幕與符合掌握的20:9機身比例，放大感官視覺，帶來劇場級的影音享受。另一方面，HTC U20 5G也採用5,000mAh的大電量電池，超強續航並最高支援Qualcomm Quick Charge 4.0快充，大幅降低充電焦慮。

HTC U20 5G採用全新五鏡頭，主鏡頭4鏡一線洗鍊設計，大光圈、超廣角、微距、散景功能樣樣到位。

HTC U20 5G上市提供8GB RAM/256G ROM版本及「墨晶綠」與「晶岩白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣18,990元。於9月5日起在全台HTC專賣店及HTC網路商店首賣。此外，HTC U20 5G並同步於PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦線上、myfone購物與friDay購物各大電商平台陸續到貨開賣。並於9月12日起陸續在全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星門市上市銷售，搭配指定資費月付新台幣1,399元，手機新台幣1,990元購機。

(時報資訊)