日本首相安倍的繼任人選將面臨就業市場浮現的問題，特別是新冠疫情加劇就業市場惡化。目前菅義偉在首相競選中跑在前面，意指下任政府很可能延續安倍經濟學的路線。特別是就業創造是安倍經濟學少數成功的案例。

日本七月失業率來到2.9%，職缺供給來到近六年最低。近兩百萬人在七月失去工作，而去年同期僅為41萬人。

問題最嚴重的為非永久性工人，他們佔據約四成日本工作人力，他們多數在飯店、餐廳或娛樂場所工作。

臨時工人數量在七月較去年同期減少131萬人，為近六年半最大的下滑。

政府補貼和日本獨特的勞動實務，將工作保障優先於加薪，讓日本的失業率一直低於美國的10%水準。

由於高齡化社會和長期的勞動力短缺，日本年輕人始終沒有找工作的問題，直到新冠疫情開始影響到企業對大學畢業生的招募。根據勞動數據，今年八月一日有工作機會的學生為83.7%，遠低於2019年的水準有4.5個百分點。分析師表示，由於公司面臨裁減勞動成本的壓力，此一狀況已經有開始向下惡化。

在日本，員工通常不會輕易地被裁員，即使經濟變差，公司開始調整方向，減少畢業生的雇用，NLI研究所一研究員表示。

政府為保護就業水準而對企業進行的就業補貼將在今年12月結束，失業率可能會攀升，該研究員希望政府能延長該就業補助。

(時報資訊)