供應減少，可望支撐錫價；因雨季強降雨，導致緬甸佤邦地區一處錫礦場發生崩塌事件，礦山受到嚴重損害，且雨季尚未結束，難以進行修復動作，預計該礦區最快於10月底才能全面恢復生產，市場預料今年8至10月恐減少4500噸的產量，而佤邦地區是緬甸對中國出口錫礦量最大的區域，估計短期內錫價可能獲得支撐。

上周五(8/28)，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲40美元，報每公噸17850美元；國內部分，昨日(8/31)錫 99.9%現貨價上漲3.5元，報每公斤540元。(商品行情網)

(時報資訊)