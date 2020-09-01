《商情》供應減少 可望支撐錫價 15:232020/09/01 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應減少，可望支撐錫價；因雨季強降雨，導致緬甸佤邦地區一處錫礦場發生崩塌事件，礦山受到嚴重損害，且雨季尚未結束，難以進行修復動作，預計該礦區最快於10月底才能全面恢復生產，市場預料今年8至10月恐減少4500噸的產量，而佤邦地區是緬甸對中國出口錫礦量最大的區域，估計短期內錫價可能獲得支撐。 上周五(8/28)，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲40美元，報每公噸17850美元；國內部分，昨日(8/31)錫 99.9%現貨價上漲3.5元，報每公斤540元。(商品行情網) (時報資訊) #支撐 #錫價 #供應 #緬甸 #佤邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》豆油原油收低 恐拖累馬來西亞棕櫚油價 10:172020/09/01 財經 《商情》樂觀買氣 紐約軟性商品全收揚 10:002020/09/01 財經 《汽車股》特斯拉營收占比明年拚過2成 聯嘉多頭催油門 11:422020/09/01 財經 《商情》預期供需平衡 國內蛋價持穩 12:332020/09/01 財經 《商情》供應吃緊 鉍錠行情看漲 15:402020/09/01 財經 《商情》原料上揚 國內沙拉油調漲 12:332020/09/01 財經 iPhone 12要來了 傳蘋果要求供應商備貨7500萬支 16:262020/09/01 財經 捷克參議院議長韋德齊訪立院 游錫堃：台捷是民主同盟國 10:492020/09/01 政治 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 《商情》美元走跌 紐約期棉止跌反彈 10:342020/09/01 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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