新冠肺炎疫情改變傳統外貿方式，傳統台灣中小企業仰賴的線下實體參展商業模式遭到重大衝擊。因應外貿加速線上化的全球趨勢，阿里巴巴國際站首度推出「台灣行業館」，彙集全台五大優勢產業優質廠商，將MIT產品優勢完整呈現在全球超過190個國家的買家眼前。此專區不僅可協助MIT產品一舉打開全球知名度，亦為協助台灣中小企業在9月1日起跑、被譽為雙11盛會的「阿里巴巴國際站全球採購節」提前暖身備戰，搶攻全球超過2000萬名買家的採購旺季商機。

為幫助企業度過轉型難關，提高台灣產業的國際能見度，阿里巴巴國際站深入分析後台數據，挖掘出台灣最具優勢的五金工具、機械、汽配零件、包裝印刷、運動五大產業，開設「台灣行業館（Taiwan industry hub）」，為台灣中小企業提供專屬線上展示區，打造台灣五大優勢產業商家專屬經營陣地，提高MIT產品在全球買家的能見度。

經濟部統計處數據顯示，2019年台灣8.8萬家營運的工廠當中，五金工具、機械、汽配零件、包裝印刷與運動五大優勢產業者佔比逾半，全年外銷訂單金額總計超過新台幣2.1兆元，約佔全台外銷金額的15%，顯示在台灣產業中具有關鍵影響力。

針對這五大優勢產業，阿里巴巴國際站觀察，近期出現「供不應求」的情況，以成長速度最快的包裝印刷行業為例，阿里巴巴國際站上包裝印刷產業買家數年增幅達到74.4％，遠遠高於賣家年增率的9.4％，說明該產業仍處於供給較不充分的狀態，也是台灣商家打開國際市場的好機會。

雙11盛會的「阿里巴巴國際站全球採購節」今天開跑，預計吸引全球2000萬名買家，為雙11檔期、黑色星期五與聖誕節等年底大促提前備貨。阿里巴巴國際站將從多元面向為商家引進流量，協助供應商精準媒合全球買家，提高訂單轉化率，創造2020年全球跨境貿易旺季。

(時報資訊)