政府宣布開放進口瘦肉精美豬、牛肉，爭議持續延燒。衛福部長陳時中日前受訪時表示，開放美豬美牛可以換來台灣在國際上的地位。對此，資深媒體人陳揮文認為根本換不到，直批「陳時中講的是騙人的」。

陳揮文日前在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中怒批陳時中，「太隨便了，人是會得意忘形啊」，防疫半年民調比總統高，但太可惜，話講太滿，「演豬隊友很到位，美豬換國際地位，這太好笑」，認為陳時中不應上專訪節目去談這麼重要事情，「非常標準的政客」。

今日陳揮文在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》中再度談及此事，他表示，如果用美豬美牛可以換到國際地位，相當划算，但換不到，「陳時中講的是騙人的」，我們只換來經濟部長跟美國司長級的官員視訊談話，BTA換不到，國際地位也換不到。

不過，陳揮文也說，如果陳時中講對了，美豬美牛可以換到國際地位，自己願意向大家道歉，但若換不到，請陳時中要道歉。

(中時新聞網)