漫威系列電影《黑豹》男主角演員查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），8月29日驚傳因大腸癌而病逝，相關新聞讓不少影迷為之落淚心碎。如今他家人代為發出，證實他已病逝的推文，被Twitter認證成為了史上獲得最多讚（Likes）的貼文，彷彿象徵了他勇敢對抗病魔的最後冠冕。

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

在2014年，Chadwick Boseman因為飾演瓦干達國王「帝查拉」一角，在漫威系列《美國隊長3：英雄內戰》首度現身，成為螢幕英雄。首部以以黑人為主角的漫威獨立電影《黑豹》在2018年上映，更是掀起一波討論熱潮。在日前驚傳他病逝的消息曝光後，不少影迷又回憶起當初今年4月他透過IG直播，現身非裔美國人社區醫院，贈送醫療物資時的消瘦身影，也才知道原來過去4年他都持續在與病魔對抗，一邊化療、一邊拍攝電影，可說是一位努力不懈的生命鬥士。

根據Twitter官方帳號推文，Boseman的家屬發出證實他已病逝的推文，在截稿之前已獲得超過750萬個Likes，是史上獲得Likes最多的推文（已被轉發220萬次）。相對於過往這項紀錄都由較為正面、令人歡欣的推文所創下，家屬證實Boseman病逝的推文可謂是寫下了一個令人感傷的紀錄，再度勾起影迷對他的無限回憶 #WakandaForever。

根據家屬提供的資訊，Chadwick Boseman是因為大腸癌而病逝，在與疾病對抗4年後，已於8月28日離世，享年43歲。

(科技)