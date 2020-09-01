體育署新任署長張少熙今天上任，拳擊選手出身，又在台灣師範大學有豐富教學經驗的他，強調上任後不會組「師大幫」，而是號召體育界所有人一起打拚，讓整個環境更好。

張少熙上任後最大的任務就是東京奧運，他說：「把東京奧運相關防疫訓練選手照顧都會加強把它執行，東京奧運的未來如何我們無法預料，但台灣一定盡最大為這場體育盛會努力全力以赴。」

張少熙參加過區運及中、日、韓三國舉辦的聯合邀請賽，他強調，自己有過選手、學校學務長等經歷，希望體育圈有更好發展，一起把餅做大，在署裡行政流程上也要智慧化，既重視細節也要從大局著眼，「體育署是中央機關單位，一定要走在前端。」

對於體育署業務，張少熙表示至少掌握超過五成，也認為署裡各部門都做得很好，沒有什麼需要改變，他主要是來幫忙讓整個環境更好，提升體育署為體育界服務的品質。

和上一任署長高俊雄一樣，張少熙借調期也是兩年，擔任署長期間每周也會回師大義務上二到四節課，原本沒有擔任體育署署長這個生涯規劃，之前被詢問都因為還有研究要做而先婉拒，後來想了很久，覺得這輩子如果能為體育界做點事情為國家做服務會是人生燦爛一部分，未來要努力照顧選手和教練。

(中時 )